ポケモンカードゲーム ソード＆シールド タイムゲイザー

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ポケモンカードゲームソード＆シールドタイムゲイザー1BOX新品、未開封。シュリンク付きです。あくまでも素人自宅保管ですので完全完璧を求められる方、神経質な方は御遠慮下さい。発送後の返品返金ご容赦願います。