ベトナム1弦琴　ダンバウ　ピックアップ付き

ピッキングでハーモニクスを出し左のレバーで音程変えたりビブラートつける用な奏法の楽器のようですが全く演奏方法が要領得ずてばなすことにしました。ほぼ使用してないので外観などは、比較的綺麗かとおもいます。サイズ縦110cm横12cm厚み10cm楽器として使用する方は奏法がかなり特殊ですぐには音も出ないので一度教室などで基礎的なことは学んだ方が良いかとおもわれます。送料込みの値段と言うことでお願いします。NCNRです。#民族楽器#ベトナム