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【未使用】 沖縄　琉球南蛮　松島朝義　ぐい呑み　やちむん　共箱
商品番号 D32868208553
商品名

【未使用】 沖縄　琉球南蛮　松島朝義　ぐい呑み　やちむん　共箱
ブランド名 Dspare
特別価格 税込 2,450 円
在庫状況 あり

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商品詳細

未使用品松島朝義　作琉球南蛮ぐい呑み口径　約6cm高さ　約5cm共箱に小傷ございます。略歴と作陶展の葉書もおつけします。お値下げ不可
http://narcologia.ru/goods/symmetric106545.html
http://narcologia.ru/goods/subtropical8001.html
http://narcologia.ru/goods/stage797797.html
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沖縄　琉球南蛮　松島朝義　ぐい呑み　やちむん　共箱
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