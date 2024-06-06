風炉 茶釜 電熱器 唐銅朝鮮風炉釜(孫兵衞造) 野々田電熱器 茶道具 お点前道具

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商品詳細
ご覧頂き ありがとうございます。金森孫兵衞造唐銅朝鮮風炉釜に野々田製電熱器の組み合わせになります敷板付き出品商品#宝美堂茶道具 ［風炉釜］唐銅朝鮮風炉釜金森孫兵衞造経年商品になります。細かい擦れ傷ございますが、目立つ大きな傷錆びはございません。釜内も錆びも無く綺麗です。唐銅蓋釜環木製元箱保護布団サイズ胴幅 ２９センチ高さ ３４センチ釜口 ９.６センチ ［電熱器］野々田製電熱器１００Ｖ／４１０Ｗ中間スイッチ付き通電確認済み問題ございません。細かい錆び汚れございますが、割れ欠けも無く綺麗な電熱器です。元箱無し◎敷板木製黒色３０センチ角細かい傷ございます。サービスおまけ程度にお考えくださいませ。サイズは素人計測です。若干の誤差ございます。経年風炉釜電熱器になります。完品新品ご希望の方はご購入お控えくださいませ。出品映像は照度遮光によって実物と若干の色目が異なって見える事がございます。#宝美堂茶道具#金森孫兵衞#唐銅朝鮮風炉釜#朝鮮風炉#野々田製電熱器#済み型ヒーター#茶道具#お点前道具#敷板種類···茶道具主な素材···銅
http://narcologia.ru/goods/seamless630429.html
http://narcologia.ru/goods/response412842.html
http://narcologia.ru/goods/recommended737790.html
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