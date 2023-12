・JDSoundGODJplusポータブルDJシステム を出品いたします。・新品購入後しましたが、1ヶ月程使用したのみですので、目立つ傷や汚れ等も無く、非常に美品だと思います。・本体の他に、電源用USBケーブル、化粧箱 が付属いたします。・ペット無し禁煙の環境にて保管しておりました。\u003c製品概要\u003e※Amazon製品情報より引用。GODJPlus(ゴーディジェイ プラス)は、カバンにぴったり収まるA4サイズにDJに必要な全ての機能を詰め込んだ、オールインワンのポータブルDJシステムです。高音質・大音量のフルデジタルスピーカーを搭載し、これ1台ですべてが完結します。通常DJを行うには2台のターンテーブルまたはCDプレイヤー、ミキサー、さらにはエフェクター、サンプラーなど様々な機材を用意する必要があります。これらの機器をすべて揃えて適切に接続しなければスタート地点に立てないため、初心者にとっては大きなハードルとなっていました。しかしGODJPlusならそんな不安は無用です。電源を入れるだけで誰でもすぐにDJを始めることができます。・サイズ:282mm×210mm×40mm・重さ:約1.13kg・バッテリー駆動:完全自律型DJシステム。フルデジタルスピーカー内蔵。ソフトウェア不要。・音楽ファイルは本体(16GB)もしくはSDカード(別売)で管理。WAV・AIFF・MP3対応。・ターンテーブル・イコライザー・ビートシーケンサー・ミュージカルパッド・エフェクト・ギター/ピアノモード・スピーカー出力・RCA出力・ヘッドフォン出力・ライン入力・マイク入力・約12時間連続再生・最大2時間録音可能(使用状況により異なります)・USBケーブル付属



駿河屋 -<中古>JD SOUND ポータブルDJシステム GODJ PLUS (シルバー ...



(美品) JDSound GO DJ plus ポータブルDJシステム | フリマアプリ ラクマ



GODJ Plus 世界初!A4サイズのクラブハウス。スピーカー付きDJシステム



(美品) JDSound GO DJ plus ポータブルDJシステム



(美品) JDSound GO DJ plus ポータブルDJシステム



JD Sound GODJ Plus ブラック 格安即決 www.coopetarrazu.com



世界で唯一のスピーカー付きDJシステム『GODJ Plus』遂にファイナル ...



(美品) JDSound GO DJ plus ポータブルDJシステム



JD SOUND GO-DJ plus smcint.com



JDSound(中編) 世界一小さな「GODJ」、日本一支援を得た「GODJ Plus ...



DJに必要な機能がA4サイズに。スピーカー搭載オールインワンDJシステム ...



JD SOUND GO DJ Plus 【超特価sale開催】 www.coopetarrazu.com



美品) JDSound GO DJ plus ポータブルDJシステムの通販 by yossy's ...



GODJ PLUSの商品ページです。スピーカー内蔵!ヘッドホンだけあればDJ ...



世界で唯一のスピーカー付きDJシステム『GODJ Plus』遂にファイナル ...