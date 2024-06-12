Acid black cherry ライブTシャツ　5点セット

AcidblackcherryライブTシャツ 5点セットサイズ レディース素材 綿100%断捨離中です(^^)活用していただける方にお譲りいたします。LIVEで数回着用したものや試着程度のもの、気に入って普段に着たものなど様々です。erectはバックプリントがエロくて普段着れませんでした(^^;)長期保管のため出品前にお洗濯しています。ロゴの状態などは良好かと思いますが、毛玉など綿素材特有の使用感があるものもあります。少しでも気になる方はご遠慮下さい。自宅保管の使用品につきリユースにご理解いただける方のご検討よろしくお願いいたします。#AcidBlackCherry#ABC#アシッドブラックチェリー#yasu#ライブTシャツ