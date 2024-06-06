レッツゴーヤング スペシャルグラフティPORT2

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商品詳細
中はとてもきれいな状態だと思います。裏表紙にスレ、シミ、売店シールが当時のまま貼り付いています。長いこと自宅保管していました。こんなんじゃなかった………を無くすため購入前に質問、コメントしてください。できる限りの返答をさせていただきます。自宅保管にご理解いただける方のご購入をお願いします。#レッツゴーヤング#昭和
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