B'z STARS ガチャ 会場限定チャーム＆リストバンド 9/24 大阪

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商品詳細
B'zライブツアーPleasure2023STARSツアーグッズガチャガチャ 9/24大阪ヤンマースタジアム長居会場限定チャーム＆リストバンド【ツアーファイナルver.】タオル、カプセルは付きません。新品・未使用ですが、素人保管です。神経質な方は購入ご遠慮下さい。バラ売り不可。お値下げ不可。お値下げはこちらのタイミングで行う予定です。ご縁ありましたら、宜しくお願い致します。人気グループ···B'z、Bzグッズ種類···リストバンド/ラバーバンド
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