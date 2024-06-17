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ポケカ　ブラッキーVMAX
商品番号 B16665740321
商品名

ポケカ　ブラッキーVMAX
ブランド名 Bspare
特別価格 税込 3,419 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ポケモンカード　ブラッキーVMAXですパック開封後スリーブに入れて保管しておりましたが、素人保管のため神経質な方や完美品をお求めの方は購入をお控えください。トラブル防止のため、プレイ用でお願い致します。初期キズ等気にされる方はご遠慮下さい。すり替え防止等の観点から、返品返金は致しかねますので、ご了承のうえご購入よろしくお願いします。ボックスパックシングル···シングル種類···ポケモンカード(ポケカ)レアリティ···CSR
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