2001年 限定品 HAOコレクション K-1 ANDY HUG アンディフグ

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ジャンル（スポーツ選手）···その他性別···男2001年のアンディフグの特大限定フィギュアです。当時購入し、箱に入れて自宅保管しておりました。箱に多少のダメージございますが本体はダメージございません。Amazonのマーケットプライスよりかなりお安く出品してますのでお好きな方いかがでしょうか！？^_^●箱サイズ縦43cm横24cm奥行き19cmフィギュア高さ約33cm●付属品：箱●状態：写真でご確認くださいませ。●その他、注意事項：プチプチで梱包致します。即購入OKです！空手k-1格闘技K-1GRANDPRIX青い目のサムライリアル#フィギュア#格闘技#k1