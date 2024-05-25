鶴田一郎　作品証明書付き

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商品詳細
鶴田一郎シルクスクリーンです。作品証明書 ネームプレート付きサインあります。お値下げいたしました。４２０００円→３５０００円→２９０００円鶴田一郎作品には珍しくふっくらとした面立ちに惹かれ1996年に購入ししばらくリビングで飾り楽しませていただいていました。その後はクローゼットにて保管でしたが購入当初より色褪せを感じますが、写真の色とはほとんど変わらない気がします。サイズ額装含め57.8×46.5作品証明書収納袋箱ともにございます。以上をご承知のうえご検討ご購入の際は必ずコメントをいただきの上とさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。種類···シルクスクリーン
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