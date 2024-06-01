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- 激レア‼︎ ファーストナンバー 2023 ジェネシス 山崎颯一郎 ビッグパッチ
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商品詳細
激レア‼︎35枚限定BBM2023ジェネシス山崎颯一郎ビッグパッチカードです貴重なファーストナンバーになっております佐々木朗希村上宗隆森下翔太牧秀悟鈴木誠也坂本勇人perfectgameBBMEPOCH広島東洋カープ阪神タイガース横浜Denaベイスターズ東京ヤクルトスワローズオリックスバファローズ福岡ソフトバンクホークス北海道日本ハムファイターズ千葉ロッテマリーンズ直筆サインカードクロスサインパッチ大谷翔平佐藤輝明吉田正尚山本由伸近本光司ジャンル（スポーツ選手）···野球
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