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- 送料込【逢絢亭】茶道具 茶碗 京焼 カーネーション 山川巌窯
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商品詳細
まずはプロフィールをご覧ください。こちらは京焼のお茶碗になります。作者は山川巌窯さんです。母の日のカーネーションの図柄になっています。品もいいです。大きさは、直径が１１．８ｃｍ、高さが約８．４ｃｍで付属品は紙箱です。こちらは取引問屋さんが特価で卸してくださいましたので、当方も特価価格で出品致します。せめてものと思い、送料込みとさせて頂いております。つきましては、お値引きはごめんなさい。
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