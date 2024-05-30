金子眼鏡　引換券　チケット　30000円

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金子眼鏡店舗で使える眼鏡引換券です。こちらの商品『金子眼鏡 眼鏡引換券』は金子眼鏡全国直営店に来店頂き店内の眼鏡、レンズ、サングラス、眼鏡小物類の購入サポートにお使い頂けるもので、3万円相当となります。◆3万円未満のお買い物でもおつりは出ず、3万円以上の商品を購入する場合は3万円引きになるそうです。◆使用期限は2024年10月31日です。◆対象店舗は写真を確認ください。枚数···1枚