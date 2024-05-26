響 17年 旧ラベル / 軽井沢 15年 ウイスキー ミニボトル

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商品詳細
蒸留所・銘柄···響、軽井沢熟成期間···15年、17年一本あたりの容量···〜99ml総数···2本希少品軽井沢のみ開栓されています。また、どちらもラベルが少し剥がれているところがあります。バラ売り不可
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http://narcologia.ru/goods/freshman409756.html
http://narcologia.ru/goods/revamp775322.html
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