ELMOドッグフード2パック

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商品詳細
フードの種類···総合栄養食ペットの種類···犬フードの特徴···ドライタイプ1才〜の高級ペットフードです。まとめ買いしましたが、うちの子は食が細くて保管品の賞味期限が近づいてきたため、必要な方にお譲りします？3ヵ月からこちらを食べていますが、いたって健康です。消費期限は2023.1029ですペットフードご購入予定の方にいかがでしょうか？
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