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極美品　レース　渋み柄　デザインボタン　コーデュロイ調　オシャレさん
商品番号 E17547205667
商品名

極美品　レース　渋み柄　デザインボタン　コーデュロイ調　オシャレさん
ブランド名 Evital
特別価格 税込 1,463 円
在庫状況 あり

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商品詳細

極美品　レース　渋み柄　デザインボタン　コーデュロイ調　オシャレさん素材ポリエステル97%　ナイロン3%素人採寸身幅50着丈57半身　肩幅＋袖丈66.5タグを見て頂ければわかると思いますが試着はされてる商品だと思いますが主観にはなりますがデットストック品になります未使用に近いで出品させて頂きますデニム調の生地で秋、冬、春とスリーシーズン活用出来ます◎レースデザイン◎　飾りボタン◎オリジナルファッション楽しんで下さいレディース半袖長袖#レディースmasa問題なく着用して頂けます些細なご質問でも遠慮なく納得されるまでして下さいませフォロー割開催中◎希少　一点物　コメントお待ちしてます005-034
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