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tina:jojun シアーリボンカーディガン
商品番号 L82494323927
商品名

tina:jojun シアーリボンカーディガン
ブランド名 ティーナジョジュン
特別価格 税込 1,548 円
在庫状況 あり

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商品詳細

tina:jojunシアーリボンカーディガンです。5月に店舗で購入しました。スカートやパンツに合わせると可愛いです！UVカット機能付きのシアーカーディガン。落ち着いたカラーにガーリーなフロントリボンデザインがポイントに。長めの袖丈とコンパクトな着丈でバランスの良いスタイリングへ。日差しが気になるシーンや室内での冷房対策にもオススメ。(公式ホームページより)●商品状態3.4回着用しましたが、目立った毛玉や汚れ等はありません^^色:アイボリー着丈：46.5肩幅：36.5バスト：90袖丈：61リボン長さ：22定価:5390円(税込)#ティーナジョジュン#tina:jojun#カーディガン
http://narcologia.ru/goods/contemplate20577.html
http://narcologia.ru/goods/response761242.html
http://narcologia.ru/goods/protein339734.html

tina:jojun シアーリボンカーディガン
TINA：JOJUN（ティーナジョジュン）の「シアー リボンカーディガン ...

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TINA：JOJUN（ティーナジョジュン）の「シアー リボンカーディガン ...

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シアー リボンカーディガン TINA：JOJUN

tina:jojun シアーリボンカーディガン
TINA：JOJUN（ティーナジョジュン）の「シアー リボンカーディガン ...

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TINA：JOJUN（ティーナジョジュン）の「シアー リボンカーディガン ...

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口コミ・レビュー - シアー リボンカーディガン TINA：JOJUN 全2色 ...

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tina:jojun シアーリボンカーディガン - tocotocotea.com

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