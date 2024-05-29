tina:jojun シアーリボンカーディガン

tina:jojunシアーリボンカーディガンです。5月に店舗で購入しました。スカートやパンツに合わせると可愛いです！UVカット機能付きのシアーカーディガン。落ち着いたカラーにガーリーなフロントリボンデザインがポイントに。長めの袖丈とコンパクトな着丈でバランスの良いスタイリングへ。日差しが気になるシーンや室内での冷房対策にもオススメ。(公式ホームページより)●商品状態3.4回着用しましたが、目立った毛玉や汚れ等はありません^^色:アイボリー着丈：46.5肩幅：36.5バスト：90袖丈：61リボン長さ：22定価:5390円(税込)#ティーナジョジュン#tina:jojun#カーディガン



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シアー リボンカーディガン TINA：JOJUN



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