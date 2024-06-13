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サルート　32グループ　キャミソール
商品番号 G13039873130
商品名

サルート　32グループ　キャミソール
ブランド名 ワコール
特別価格 税込 1,665 円
在庫状況 あり

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商品詳細

柄・デザイン...刺繍カラー...ブラックカップ...カップなし季節感...春,夏,秋,冬２回着用。綺麗な状態です。
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