FRAY I.Dワンピース♡

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フレイアイディーのピンクの長袖ワンピースです。スモーキーな綺麗なピンクです。普段Mサイズ着用ですが、ちょうどいいサイズなので普段Mサイズの方も着れます。ブラウンのレザーのベルトのデザインです。サイズ0カラー···ピンク柄・デザイン···無地ホームクリーニング済みFRAYI.D