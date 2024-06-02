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FRAY I.Dワンピース♡
商品番号 N42689344002
商品名

FRAY I.Dワンピース♡
ブランド名 フレイアイディー
特別価格 税込 2,660 円
在庫状況 あり

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商品詳細

フレイアイディーのピンクの長袖ワンピースです。スモーキーな綺麗なピンクです。普段Mサイズ着用ですが、ちょうどいいサイズなので普段Mサイズの方も着れます。ブラウンのレザーのベルトのデザインです。サイズ0カラー···ピンク柄・デザイン···無地ホームクリーニング済みFRAYI.D
http://narcologia.ru/goods/peroration646015.html
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