COACH ショルダーバック オールドコーチ 6010

#MiiのShop商品一覧\"ご覧頂きありがとうございます。こちらで出品している商品は、真贋保証されているブランドオークションにて購入した正規品で、全て鑑定査定済みとなっております。★商品詳細★♦ブランドCOACH♦サイズ約W22〜25cm×H23cm×D10.5cm×S98cm♦colorブラウン♦素材レザー♦仕様・開閉：ファスナー開閉式・内側：ファスナーポケット×1♦付属品なし♦状態スレあり画像にてご確認ください。購入後も長く使用できる品物です。♦購入元ブランドオークション日本流通自主管理協会加盟店（AACD）質屋・古物市場・ストア商品買取時鑑定査定済の商品です。♦配送当店専用の箱を使用し、丁寧に梱包してお届けいたします。ご購入から1日以内に発送いたします。愛知県公安委員会許可の古物商許可証所持者です。※お値引き交渉させていただきますので、お気軽にコメントにてお伝えください(^^)※こちらは鑑定査定済の商品となりますが、万が一コピー品の疑いがある場合は、返品対応させていただきます。お取引欄にてご連絡後、着払いにてご返送ください。尚、イメージが違ったなどの理由での返品は致し兼ねますので、ご購入前にご確認をお願いいたします。※人気高騰中の商品になっており“一点物”となっております。お探しだった方は〝お早めに〟ご購入またはコメントをお待ちしております。680-24984-1\"



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