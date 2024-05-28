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アーバンリサーチドアーズ ウールミドルコート
商品番号 L34037609577
商品名

アーバンリサーチドアーズ ウールミドルコート
ブランド名 アーバンリサーチドアーズ
特別価格 税込 2,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

着丈···ミドルフード···フードなし季節感···冬色⋯グレージュアーバンリサーチドアーズのウールミドルコートです。色違いで購入しましたがこちらのコートの出番がないので出品いたします。少しオーバーサイズで中に着込んでも着用していただけるデザインです。よろしくお願いいたします。●サイズ：タグ表記ONE●素材：表地毛72%ポリエステル19％ナイロン4％アクリル4％レーヨン1％裏地ポリエステル100%●状態：2～3回着用しましたが汚れ、ほつれなどはありません。中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。●その他、注意事項：自宅にて保管していました。畳んでの発送となりますことをご理解下さい。
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