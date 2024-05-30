JSハートレーベル　新品本革レースアップシューズ　22.5cm

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商品詳細
JSハートレーベルの新品未使用シューズです。自宅保管品ですのでご納得の上での購入をお願いします。素材 本革サイズ 22.5cm3Eヒール 5cm
http://narcologia.ru/goods/update616095.html
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