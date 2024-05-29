PORTER アロハ Aloha ボストントートバッグ 黒 完売品

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素材...ナイロンカラー...ブラックこちらのサイトでUSEDを購入しました。とても可愛いバッグです。手帳など荷物持ちの自分には不向きだった為に他の形のバッグを購入し直しました。今後も出番はなさそうですので出品させて頂きます。USEDですので使用感は少しありますが、特記する汚れもなく状態の良い物です。