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PORTER アロハ Aloha ボストントートバッグ 黒 完売品
商品番号 M28058199349
商品名

PORTER アロハ Aloha ボストントートバッグ 黒 完売品
ブランド名 ポーター／ヨシダカバン
特別価格 税込 2,275 円
在庫状況 あり

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商品詳細

素材...ナイロンカラー...ブラックこちらのサイトでUSEDを購入しました。とても可愛いバッグです。手帳など荷物持ちの自分には不向きだった為に他の形のバッグを購入し直しました。今後も出番はなさそうですので出品させて頂きます。USEDですので使用感は少しありますが、特記する汚れもなく状態の良い物です。
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