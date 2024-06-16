DOUDOU 5分袖配色2WAYリブニット　グレー

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最終お値下げです！ご覧頂きましてありがとうございます。■2023SPRING＆SUMMERITEM■WEB限定！！春夏におすすめ！配色がポイントのリブニット配色デザインがアクセントのデイリー使いにおすすめの5分袖リブニット。カラーによって違う配色でメリハリをつけており、透け感のない生地感ながら程よくボディラインにフィットする細身のシルエットで着心地ばっちりです〇程よいリブ幅でカジュアルにもキレイめにも着用でき、ボトムを選ばずコーディネートに取り入れていただけます。-POINT-・WEBでしか買えないアイテム・気分によって前後色を変えられる！・程良いフィット感で着心地ばっちり〇--------------------------------洗濯：手洗い可能透け感：なし裏地：なし伸縮性：あり光沢感：なし--------------------------------お色 グレーサイズ 着丈58.5袖丈28肩幅34胸囲82素材 レーヨン63％、ナイロン37％価格 11000即購入OKです。