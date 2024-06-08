ガーリー　お洋服　13点　まとめ売り　レディース　春夏服

ガーリー系のお洋服13点のまとめ売りになります。系統が変わったため出品致します。サイズはS〜M、FREESIZEになります。試着のみのものも多くあり、ほとんどが数回程度の着用になります。ブランド (サイズ)①3枚目の写真参照 (Free)②OLIVEdesOLIVE(Free)③AnkRouge(M)④GU(S)⑤GRL(M)⑥allamanda(M)⑦evelyn(不明)⑧不明(M)⑨不明(不明)⑩GRL(S)⑪MAJESTICLEGON(S)⑫Heather(S)⑬Heather(Free)



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