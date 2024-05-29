着用１回anatelier\n◆リバティ フレンチスリーブブラウス\n¥14,300

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着用1回anatelier◆リバティフレンチスリーブブラウス¥14,300商品説明リバティのレトロな花柄プリントが女性らしさを引き立てるフレンチスリーブブラウス。肩のボタンがデザインポイントです。シンプルなシルエットなので、どんなボトムとも相性良くコーデできます。こちらの商品は主に夏に着用いただける商品です。サイズ：38(M)●製品寸法:36(S):着丈52cmB92cm裄丈25cm38(M):着丈53cmB95cm裄丈26cm40(L):着丈54cmB98cm裄丈27cm目立つ汚れは見当たりませんが、素人検品のため見落としあるかもしれませんので、細かい見落としが気になる方は購入をお控えください小さくたたんで発送します状況により発送方法を変更することがありますご理解いただける方のご購入をお願いします他にもイエナ、アナトリエ、アンタイトル、ドレステリア、インディヴィ、バーバリー、ディーゼル、アクアガール、クチュールブローチ、SUKALA、GRL、INGNI、ポンポネット、メゾピアノ、ギャップ、ウイゴー、ピンクラテなど出品していますおまとめお値引きしますコメントお待ちしています