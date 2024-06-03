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Ungrid(アングリッド) ショルダースリットデザインシャツ
商品番号 F75972705743
商品名

Ungrid(アングリッド) ショルダースリットデザインシャツ
ブランド名 アングリッド
特別価格 税込 1,440 円
在庫状況 あり

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商品詳細

※プロフィール必読Ungrid(アングリッド)ショルダースリットデザインシャツサイズフリーカラーブルー定価12100円先月ZOZOTOWNにて購入したのですが、似合わなかったので出品します。袋は開封済み、タグもないですが、鏡で合わせただけで着用はしていません。シャツですので、お届け時にシワが生じてしまうことご了承下さい。即購入可能です。また、お値下げも可能なのでご連絡ください。
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