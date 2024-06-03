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TINA:JOJUN 花柄半袖パフスリーブブラウス SIZEM
商品番号 O62996690613
商品名

TINA:JOJUN 花柄半袖パフスリーブブラウス SIZEM
ブランド名 ティーナジョジュン
特別価格 税込 1,776 円
在庫状況 あり

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商品詳細

TINA:JOJUNの花柄半袖ブラウスになります(¨̮)♡カラーはアイボリー×ネイビーパイピング・サイズM身丈→約56身幅→約45・細かなフラワー柄でノスタルジーな印象を演出するブラウス。ラウンドカラーと袖口の配色パイピングでアクセントをONしました。さらりとした生地を使用・袖はタックを入れてボリューム感を出し、気になる二の腕をしっかりカバー・スカート、パンツに合わせてスタイルアップ・短い丈感でハイウエストボトムとの相性が抜群です◎#TINA:JOJUN#ティーナジョジュン
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