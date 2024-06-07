VVS!0.34ct天然ダイヤルース

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商品詳細
知人の鑑定士と当方の主観ですがD〜HVVSGOOD〜VGクラスです。非常に綺麗なおしです。
http://narcologia.ru/goods/interconnect278170.html
http://narcologia.ru/goods/ramshackle607666.html
http://narcologia.ru/goods/appendectomy486453.html
4.53ct Dカラー VVS-1 3EX 天然ダイヤモンド ルース【GIA鑑定書付き】
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4.53ct Dカラー VVS-1 3EX 天然ダイヤモンド ルース【GIA鑑定書付き】
天然ダイヤルース HVVS2 0.243ct ソーティング付き 星 | labiela.com
ローズカットダイヤモンド ルース 0.310ct F VS-1 NONE ハイクオリティ ...
http://narcologia.ru/goods/interconnect278170.html
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