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VVS!0.34ct天然ダイヤルース
商品番号 G75344457910
商品名

VVS!0.34ct天然ダイヤルース
ブランド名 Gvital
特別価格 税込 15,120 円
在庫状況 あり

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商品詳細

知人の鑑定士と当方の主観ですがD〜HVVSGOOD〜VGクラスです。非常に綺麗なおしです。
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