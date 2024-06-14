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美品 russet for traveler ラシット ショルダーバッグ
商品番号 V41312396939
商品名

美品 russet for traveler ラシット ショルダーバッグ
ブランド名 ラシット
特別価格 税込 4,730 円
在庫状況 あり

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商品詳細

russetfortravelerのショルダーバッグになります！size約W26H18D8値引き交渉も歓迎致します！（希望額をご提示下さい！）●その他、注意事項：自宅にて保管していました。ご理解のある方のみお願い致します。細かいデザインなどは写真にてご確認ください。
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