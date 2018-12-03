MCM ショルダーバッグ

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MCMショルダーバッグ10年ほど前韓国の免税店で購入したMCMのショルダーバッグです。2年ほど使用し、その後保管していました。買った当時のMCMの保存袋にいれて送付いたします。【商品詳細】目立った汚れ等はありませんが、写真でご確認ください。MCMのロゴが入った金属部分にポツポツと小さな跡のようなものがありますがほとんど目立ちません。(写真7枚目)ショルダーストラップは保管していたときの巻きグセがついております。(写真2枚目)バッグ下方に若干の折れがあります。(写真8枚目)縦 約20センチ横 約25センチマチ 約9センチ(底の部分で計測)ショルダー部分 最長約113センチ 最短約103センチ (4段階調節可能)※平置きでの素人採寸となります。多少の誤差はご容赦ください。 内ポケット2つとファスナー付き内ポケット1つありあくまでもused品であることをご理解いただきご購入ください。