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商品詳細
クロエの長財布でカラーはサーモンピンクです。2021年に楽天のブランドショップで購入し、49800円でした。2年ほど使用しました。●傷や汚れなど、使用感があります。写真をご確認の上、中古品であるということをご理解いただきご購入をお願いします。●化粧袋、保証書付き、簡易包装にて発送予定です。
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