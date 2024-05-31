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クロエ 長財布
商品番号 H18452246888
商品名

クロエ 長財布
ブランド名 クロエ
特別価格 税込 10,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

クロエの長財布でカラーはサーモンピンクです。2021年に楽天のブランドショップで購入し、49800円でした。2年ほど使用しました。●傷や汚れなど、使用感があります。写真をご確認の上、中古品であるということをご理解いただきご購入をお願いします。●化粧袋、保証書付き、簡易包装にて発送予定です。
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