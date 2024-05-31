美品‼️マイケルコース　トートバッグ

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ご覧いただきありがとうございます。一度使用して、自宅保管していました。◼️商品についてA4サイズも収納可能で大容量です。600mlのペットボトルも入れられます傷が付きにくいサフィアーノレザーで作られていて、ポケットの数も多いので通勤や通学にオススメのバッグです。◼️ブランドMICHEALKORSマイケルコース◼️サイズ上部縦26.2cm横41cm底部横31.2cmマチ11cmショルダー部分肩からバッグまでの長さ23cm程度︎◼️素材サフィアーノレザー︎◼️カラーグレージュ︎◼️特徴トートバッグMKチャームA4収納可通勤通学◼️仕様開閉：ファスナー式外部：オープンポケット×2内部：オープンポケット×2ファスナー式ポケット×1マイケルコースの保存用の袋に入れてお送りします。即購入可能です。#MICHEALKORS#マイケルコース#トートバッグ#通勤バッグ#通学バッグ#おしゃれ#まとめ買い歓迎