  • こだわり検索
ショッピングガイド
はじめてのお客様へ
ご利用ガイド
品質とサービス
コンシェルジュに相談
FAXでのご注文
希少 60年代 vintage バッグ ジャンティーク購入
商品番号 D43115532508
商品名

希少 60年代 vintage バッグ ジャンティーク購入
ブランド名 Dvital
特別価格 税込 11,250 円
在庫状況 あり

在庫状況について


数量：

ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)

返品・交換について

お気に入りに追加

お気に入り追加済

商品詳細

ジャンティークで購入した60年代のビンテージバッグです。大変希少です。上品なゴールドメタルと、素敵な取手デザインでシンプルな服装にもポイントになります。かと言って形はシンプルなので、いろんなスタイルに馴染みます。普段のデニムカジュアルのほか、結婚式などのパーティや浴衣に合わせても素敵です。季節問わずですが、どの角度から見てもかわいく、夏は特に映えるとおもいます。取手の金具がしっかりしているので、わりと重い物を入れても大丈夫です。このようなヴィンテージバッグが大好きで、同じようなバッグを集めたので1番状態が良いものを出品致します。ジャンティークは、元々FUMIKAUCHIDAのデザイナーさんとご主人でされていたショップで今はご主人がされています。
http://narcologia.ru/goods/reproduce472555.html
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate94448.html
http://narcologia.ru/goods/reflector254564.html
希少 60年代 vintage バッグ ジャンティーク購入
usa ヴィンテージ スパンコール メッシュ がま口 バッグ jantiques-
希少 60年代 vintage バッグ ジャンティーク購入
希少 60年代 vintage バッグ ジャンティーク購入-
希少 60年代 vintage バッグ ジャンティーク購入
希少 60年代 vintage バッグ ジャンティーク購入-
希少 60年代 vintage バッグ ジャンティーク購入
アンティークキルト ハンドメイド バッグ ヴィンテージ toro ジャン ...
希少 60年代 vintage バッグ ジャンティーク購入
ヴィンテージ 80s L.L.Bean エルエルビーン トートバッグ USA製 【60 ...
希少 60年代 vintage バッグ ジャンティーク購入
中目黒ジャンティーク スーツ上下 | labiela.com
希少 60年代 vintage バッグ ジャンティーク購入
最終 vintage パンツ made in USA ジャンティーク購入 - カジュアルパンツ
希少 60年代 vintage バッグ ジャンティーク購入
最終 vintage パンツ made in USA ジャンティーク購入 - カジュアルパンツ
希少 60年代 vintage バッグ ジャンティーク購入
ぶらり東京古着屋巡り。 | feature | HOUYHNHNM（フイナム）
希少 60年代 vintage バッグ ジャンティーク購入
ビンテージ ショルダーバッグ ブラック イングランド 古着屋 寺-
希少 60年代 vintage バッグ ジャンティーク購入
春のコレクション jantique ジャンティーク購入 ヴィンテージパジャマ ...
希少 60年代 vintage バッグ ジャンティーク購入
古着 ヴィンテージ レア Burberrys カーキ ロゴ ライナージャケット-
希少 60年代 vintage バッグ ジャンティーク購入
通信販売】 ジャンティーク購入 60s〜70s vintage レザー ファー ...
希少 60年代 vintage バッグ ジャンティーク購入
ヴィンテージ ジャンティーク フレンチワークジャケット ...
希少 60年代 vintage バッグ ジャンティーク購入
Santa Monica - vintageヴィンテージレトロゴブラン刺繍レースバッグの ...

この商品をチェックした人は、こんな商品もチェックしています

ワイルドストロベリー にはこのような商品もございます

narcologia.ru