希少 60年代 vintage バッグ ジャンティーク購入

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ジャンティークで購入した60年代のビンテージバッグです。大変希少です。上品なゴールドメタルと、素敵な取手デザインでシンプルな服装にもポイントになります。かと言って形はシンプルなので、いろんなスタイルに馴染みます。普段のデニムカジュアルのほか、結婚式などのパーティや浴衣に合わせても素敵です。季節問わずですが、どの角度から見てもかわいく、夏は特に映えるとおもいます。取手の金具がしっかりしているので、わりと重い物を入れても大丈夫です。このようなヴィンテージバッグが大好きで、同じようなバッグを集めたので1番状態が良いものを出品致します。ジャンティークは、元々FUMIKAUCHIDAのデザイナーさんとご主人でされていたショップで今はご主人がされています。