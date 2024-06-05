美品♪ Whim Gazette ウィムガゼット ノーカラーロングボアコート F

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WhimGazetteウィムガゼット株式会社パルロングコートボアノーカラー前ポケット×2日本製▽商品ウィムガゼットのノーカラーロングボアコートです。大人カジュアルにぴったりな1枚♪季節感あふれるモコモコとしたボア生地です。あたたかくて大人可愛い♪オシャレ見えが叶うグレーです。コーデが楽＆なんにでもあわせやすい♪洗練感と上品さを兼ね備えています。新鮮味もある♪今旬な素材で差をつけられる。ぜひお手元に！▽状態多少の着用感は見られますが、致命的なダメージはなく、良好な状態です。▽サイズF総丈：89.5肩幅：37.0身幅：45.0袖丈：50.0※多少の誤差はご容赦ください。▽カラーグレー系～・～・～・～・～・～・#ニューヨークの商品一覧⇒他のアイテムもご覧になりたい方は↑↑↑#ニューヨークのアウター一覧⇒他のアウターもご覧になりたい方は↑↑↑#ニューヨークの「Whim_Gazette」一覧⇒他の「ウィムガゼット」もご覧になりたい方は↑↑↑～・～・～・～・～・～・管理番号：mk-2211.27カラー...グレー着丈...ロング柄・デザイン...無地季節感...春、秋、冬