1.8ct 天然サファイアルース

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商品詳細
天然サファイアルースです。ベアシェイプコレクションの中から出品しました。色はインクブルー、大変濃い色となります。鑑別書は取ってませんので、私の経験からの推察です。産地はタイチャンタブリ〜カンボジアパイリンにかけての玄武岩鉱床と思います。勿論本品は加熱をしておりますが、インクルージョンの入り方、色味にブルーの中にグリーンをみることができます。これは、玄武岩を由来とするコランダムの特長で、鉄、チタンの含有が変成岩由来に比べ多いことに根拠とします。◆サイズ仕様天然サファイア1.8ctサイズ約mm7.5✖️9✖️2購入は、タイバンコクジュエリーの市場、業者取引の市場です。◆返品について「商品の不良」や「説明との相違」があった場合のみ返品をお受けいたします。受け取り評価をする前にご連絡お願いします。#サファイア#鑑定書#ダイヤモンドリング#ブラウンダイヤモンド#ファンシーカラーダイヤモンド#GSTV他にもジュエリーやブランド品も出品してます。プロフィールと合わせてみてください。カラー···ブルー
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