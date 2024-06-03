ヴェルサーチジーンズ送料込ピンクボーダー背中開きサマーニットラインストーン付き

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商品詳細
ヴェルサーチェ背中が空いていてラインストーンの全員がついていますが取り外しもできます胸元に1ミリ程度の旨味あり90%ビスコースで4.9%ポリアミドナイロン、1%をトーレスにベースサイズXS着丈約40センチ、身幅約38センチ1回のみ着用、定価3万円ムルーアエモダジェイダrotateジャストカバリmymummadeitblondeyプレミアムケーspigaリエンダエゴイストデュラスリゼクシーpinkoリックオウエンスコペルニリップサービスロザリームーンなどお好きな方に
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