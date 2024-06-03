COHINA cohina コヒナ　リネンライクラッフルブラウス

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます！現在完売の品です。ブランド:COHINA商品名:リネンライクラッフルブラウスカラー:グレージュ販売価格:8,580断捨離のため出品いたします。お袖の形とグレージュのカラーが大人っぽくてとても可愛いです！未使用ですが、試着・素人保管しておりましたので、商品の状態を「未使用に近い」を選択しています。コンパクトに畳んで発送します。たたみジワはご了承ください。#COHINA#コヒナカラー···グレージュ袖丈···半袖柄・デザイン···無地季節感···夏ご検討のほど、宜しくお願い致します。
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