アメリ⭐︎LAYERED ELABORATE TEE used品

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ご覧頂きありがとうございます。こちらは、アメリビンテージAMERIvintageのTシャツです。used品につき神経質な方のご購入はお控えください。新宿で10000円ほどで購入後2、3回着用しましたが美品です。以下公式から引用デザイン性のある変形レイヤードTシャツバックスタイルがレースアップになっており、背中の開きが女性らしいデザインです。パッと見シンプルなので、様々なコーデに合わせやすく、着回しの効くアイテムです。柄・デザイン···無地生地綿100%カラー···ブルー袖丈···半袖ネック···Uネック