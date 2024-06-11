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アメリ⭐︎LAYERED ELABORATE TEE used品
商品番号 U79893806360
商品名

アメリ⭐︎LAYERED ELABORATE TEE used品
ブランド名 アメリヴィンテージ
特別価格 税込 1,620 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます。こちらは、アメリビンテージAMERIvintageのTシャツです。used品につき神経質な方のご購入はお控えください。新宿で10000円ほどで購入後2、3回着用しましたが美品です。以下公式から引用デザイン性のある変形レイヤードTシャツバックスタイルがレースアップになっており、背中の開きが女性らしいデザインです。パッと見シンプルなので、様々なコーデに合わせやすく、着回しの効くアイテムです。柄・デザイン···無地生地綿100%カラー···ブルー袖丈···半袖ネック···Uネック
http://narcologia.ru/goods/ambassador965806.html
http://narcologia.ru/goods/freezer948098.html
http://narcologia.ru/goods/perforce61865.html
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