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藍染めの布で長めのジレを作りました。Tシャツやセーターの上からスポッと着て下さい。脱ぎ着しやすいように袖ぐりは大きくとりました。サイズ…着丈75、天幅30、裾幅88材質…綿100%洗濯…染めは色止めしておりますが、単体で手洗いをおすすめします。(中性洗剤)塩素系漂白剤は避けて下さい。色焼けを防ぐために陰干しをお願い致します。アイロン…スチームOKです。ハンドメイド作品につきクレーム、返品はご遠慮願います。#藍染め#手染め#肌触り抜群#柔らかい#二重ガーゼ