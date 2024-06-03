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入手困難 新品 PUMA × AMI ブラレット スポーツブラ
商品番号 T36625374433
商品名

入手困難 新品 PUMA × AMI ブラレット スポーツブラ
ブランド名 アミ
特別価格 税込 2,257 円
在庫状況 あり

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商品詳細

入手困難な新品PUMA×AMIブラレットスポーツブラになります。サイズはレディースUSのSです。平置きで着丈35cm身幅35cmです。世界的に大人気のスポーツブランド『PUMA』と頭文字のAとハートを合わせたロゴで有名なフランスのファッションブランド『AMI』多様で影響力のある2つのブランドのコラボレーションアイテム。高級感とカジュアルさを調和したアイテムで快適ながらも装着するようなスタイルを演出できます。ブラレットの背面中央にAMI刺繍のディテールが入っており、快適なフィット感のための二重レイヤー。自由な動きとスポーツフィットのための伸縮性のあるY型の裾を適用。再生繊維素材で製作され、環境への影響を減らすためのブランドの努力を込めて製作されました。パット無しタイプになります。価格:10,450円アディダスオリジナルス♡ナイキ♡ステラマッカートニー♡のスポーツウェアもいろいろ出品中です♡
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