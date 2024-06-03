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美品　ラルフローレン　ストライプシャツ　サイズM
商品番号 K71766422269
商品名

美品　ラルフローレン　ストライプシャツ　サイズM
ブランド名 ポロラルフローレン
特別価格 税込 1,517 円
在庫状況 あり

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商品詳細

色···ブルー×ホワイトラルフローレン　4カスタムフィット素材　　コットン　長袖丈68身幅47袖60誤差はご了承ください。年間通して着ていただける品です。カスタムフィットとなりウエストが少しシェイプされているタイプで女性らしいシルエットです。袖丈...長袖柄・デザイン...ストライプ素材...コットン(綿)
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