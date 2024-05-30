ヒステリックグラマー　レディースTシャツセット

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柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ブラックサイズ…左Sサイズ右freeサイズヒステリックグラマーの半袖Tシャツ２枚セットになります。一時期好きで集めていましたが着なくなった為出品致します。左のTシャツは首元が少し色褪せています。写真で確認してください。素人保管のため中古品にご理解ある方のみご購入よろしくお願い致します。hystericgramourhystericdevilレディースレディースTシャツ半袖２枚セット