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ヒステリックグラマー　レディースTシャツセット
商品番号 F20758862229
商品名

ヒステリックグラマー　レディースTシャツセット
ブランド名 ヒステリックグラマー
特別価格 税込 1,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ブラックサイズ…左Sサイズ右freeサイズヒステリックグラマーの半袖Tシャツ２枚セットになります。一時期好きで集めていましたが着なくなった為出品致します。左のTシャツは首元が少し色褪せています。写真で確認してください。素人保管のため中古品にご理解ある方のみご購入よろしくお願い致します。hystericgramourhystericdevilレディースレディースTシャツ半袖２枚セット
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