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roberto collina / ロベルトコリーナ シルク ブラウス サイズS
商品番号 W65089576481
商品名

roberto collina / ロベルトコリーナ シルク ブラウス サイズS
ブランド名 ロベルトコリーナ
特別価格 税込 1,900 円
在庫状況 あり

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商品詳細

robertocollinaのシルク半袖ブラウスです◉目立った傷や汚れなし※目立ちにくいシミ、汚れ、キズ等のダメージがある場合があります※非喫煙者でペットは飼っていません　香水を使いますので、香りが残っている場合がありますカラー···エメラルドグリーン素材···シルク100％サイズ···S：着丈約57.5cm　身幅約44cm　肩幅約37.5cm　袖丈約13.5cm生産国···イタリアメンテナンス···水洗い×　ドライクリーニング○着用シーズン···春夏ポケット···なし透け感···若干あり生地の厚さ···薄手裏地···なしストレッチ性···なし光沢···ややあり・コメントなしで、即購入OKです・値引き対応可能　　#robertocollina#ロベルトコリーナ#ロベルト・コリーナ#Orito出品物一覧#Orito出品アパレル一覧#TYALL素材...シルクカラー...グリーン袖丈...半袖柄・デザイン...無地季節感...春、夏
http://narcologia.ru/goods/forthcoming790392.html
http://narcologia.ru/goods/flight534728.html
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