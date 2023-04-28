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- roberto collina / ロベルトコリーナ シルク ブラウス サイズS
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商品詳細
robertocollinaのシルク半袖ブラウスです◉目立った傷や汚れなし※目立ちにくいシミ、汚れ、キズ等のダメージがある場合があります※非喫煙者でペットは飼っていません 香水を使いますので、香りが残っている場合がありますカラー···エメラルドグリーン素材···シルク100％サイズ···S：着丈約57.5cm 身幅約44cm 肩幅約37.5cm 袖丈約13.5cm生産国···イタリアメンテナンス···水洗い× ドライクリーニング○着用シーズン···春夏ポケット···なし透け感···若干あり生地の厚さ···薄手裏地···なしストレッチ性···なし光沢···ややあり・コメントなしで、即購入OKです・値引き対応可能 #robertocollina#ロベルトコリーナ#ロベルト・コリーナ#Orito出品物一覧#Orito出品アパレル一覧#TYALL素材...シルクカラー...グリーン袖丈...半袖柄・デザイン...無地季節感...春、夏
http://narcologia.ru/goods/forthcoming790392.html
http://narcologia.ru/goods/flight534728.html
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