【美品】MUVEIL(ミュベール)◆水彩画いちごセットアップ【未使用】

[ブランド]MUVEILミュベール[カラー]navy水彩いちご柄[サイズ]36[平置き実寸]ブラウス:着丈53cm/身幅(脇下)40cmパンツ:ウエスト35.5cm/股下57cm[素材]コットン100%トップスは2回程使用。パンツは未使用タグ付きです。水彩画タッチのいちご柄が映えるセットアップです。ブラウスは後ろチャックにて着脱していただけます。パンツはセンタープレス入りでクロップド丈となっており、ウエストは後ろがゴムになっています。コットン生地で肌触りも良く、春夏におすすめです。バラ売りも対応させていただきますので、ご相談くださいませ。※ご購入の前に自己紹介文をご確認くださいませ。同意できない方はご購入をお控えいただけますと幸いです。※モニターなどの環境により実際の色と若干異なる場合がございます。予めご了承ください。※実寸は若干の誤差がある場合がございます。※未使用の場合でも、一度人の手に渡ったものですので、ご理解いただける方のみご購入をお願い致します。#thevintageandused#ファッション#レディース#セットアップ#ブラウス#パンツ#いちご柄#MUVEIL#ミュベール#美品#未使用



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