＜EMMEL REFINES＞EM パイピング ステッチ ワンピース

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商品詳細
エメルリファインズのワンピースです。サイズS…(着丈122バスト89ゆき76.5)袖丈···長袖カラー···ブラウン季節感···春、秋、冬定価は16000円ほどでした。2回着用していますが目立つ汚れ等はありません。折りたたんでの発送となります。
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