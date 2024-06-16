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＜EMMEL REFINES＞EM パイピング ステッチ ワンピース
商品番号 R46212144064
商品名

＜EMMEL REFINES＞EM パイピング ステッチ ワンピース
ブランド名 エメルリファインズ
特別価格 税込 2,205 円
在庫状況 あり

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商品詳細

エメルリファインズのワンピースです。サイズS…(着丈122バスト89ゆき76.5)袖丈···長袖カラー···ブラウン季節感···春、秋、冬定価は16000円ほどでした。2回着用していますが目立つ汚れ等はありません。折りたたんでの発送となります。
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