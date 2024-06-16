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マルニ かごバッグオレンジ×ブルー×ライトグリーン系アウトレット購入品で、使用回数は数回です。使う機会がなかなかないので、どなたかにお譲りできればと思います。目立った汚れや傷はございませんが、気になる方はご遠慮下さい。保存袋はありません。お値引きなどのご相談があればコメント下さい。