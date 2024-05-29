❣️X-girl❣️ コーチジャケット 【定価15000円】

【ブランド】X-girl(エックスガール)【カテゴリー】コーチジャケット・アウター【サイズ】サイズ1(Sサイズ相当)【カラー】ブラック・レオパード柄【傷・汚れなど】ブランドタグ部分に若干の汚れがあります(画像4枚目参照)【商品詳細】X-girlのレオパード柄のロゴと裏地が可愛いコーチジャケットです✨️ポケット付きで裾も絞ることができる形になってます！少しタイトめでシルエットが綺麗でとても暖かくて着心地抜群です❤️【注意事項】※商品の状態確認は素人判断です※状態確認はお問い合わせいただけますと幸いです※当商品は中古品ですので、ご了承ください※保管上、梱包上のシワはご容赦ください※神経症な方やアレルギーをお持ちの方は購入をお控えください値下げ交渉や状態確認などお気軽にどうぞ☺️#レディース#レディースアウター#アウター#中古品#エックスガール#コーチジャケット#ブラック#レオパード#ヒョウ柄#アニマル柄



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