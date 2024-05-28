CHANEL シャネル カメリア 長財布

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■ブランド：シャネル■商品名：ラウンドファスナー長財布■素材：ラムスキン■付属品：ギャランティーカード箱■状態：8年ほど使用したので使用感は強いです。破損箇所はありませんが、全体スレ、小銭入れ黒ずみ、角スレあります。※返品はお断りしております。状態等質問はお気軽にお問い合わせ下さい。写真の追加も承ります。